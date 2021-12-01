Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал актрису Меган Маркл, заявив, что она использует принца Гарри.

Об этом сообщает Sky News.

— Я не являюсь ее поклонником. Никогда не был, с первого же дня. Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом, — заявил Доальд Трамп.

Бывший президент считает, что Меган Маркл зря раскрыла детали жизни в королевской семьей. По словам ональда Трампа, актриса плохо относилась к королеве Елизавете II и способствовала разрушению ее отношений с принцем Гарри.

Дональд Трамп также позитивно отозвался о королеве, назвав ее «великой и исторической личностью».

Ранее стало известно, что Принц Гарри и Меган Маркл отказались провести Рождество с королевой Елизаветой II.