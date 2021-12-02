Молдавские исследования утверждают, что Днестровский каскад ГЭС оказывает пагубное воздействие на сток, качество воды и биоразнообразие реки Днестр.

Об этом пишет Timpul.

Украина планирует запускать в работу четвертый блок гидроэлектростанции на реке Днестр, о чем заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Обновленная ГЭС в Черновицкой области будет состоять из семи блоков общей мощностью в 2268 ватт, что сделает ее крупнейшей электростанцией в Европе.

Ее конструкция станет уникальной, так как станция сможет использовать накопленную в ночное время энергию для выработки электроэнергии в часы пик. В частности, в ночное время гидроблоки перекачивают воду из Днестра в верхний бассейн, тем самым потребляя излишки дешевой электроэнергии из электрических сетей. Утром, в часы пик, такое же количество воды может быть сброшено обратно в Днестр через генераторы, производящие электроэнергию.

— Этот четвертый блок обеспечит надежную работу энергосистемы Украины в периоды пиковой нагрузки. Украинцы получат надежные источники электроэнергии. Самое главное, что «Укргидроэнерго» несет важную социальную ответственность за поставку электроэнергии, которая в настоящее время используется гражданами Украины, и это позволяет нам говорить о более дешевом тарифе на электроэнергию, — обещал Денис Шмыгаль.

Молдавская пресса рисует более пессимистичную картину.

— Однако для соседа Украины, Республики Молдова, которая находится ниже по течению от Днестра, преимущества этой гидроэлектростанции и других сооружений Днестровского гидроэнергетического комплекса не так очевидны <...> При этом, согласно предварительным выводам исследования социального и экологического воздействия гидроэлектростанции, проведенного в Молдове и опубликованного в июне, она уже оказывает очень негативное влияние как на качество воды в Молдове, так и на всю среду обитания реки, в том числе флору и фауну, — говорится в статье Timpul.

Эксперты предупреждают, что с завершением строительства четвертого энергоблока, река начнет загрязняться еще сильнее, что ставит под угрозу питьевое водоснабжение Молдовы

— Наиболее вероятными последствиями одновременной работы всех четырех генераторов будут повышение амплитуды суточных уровней воды и дальнейшая деградация растительного и животного мира реки. Это означает ухудшение самоочищающейся способности реки и, как следствие, рост загрязнения, поскольку река не может быть защищена от подобных явлений, — объясняет исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Илья Тромбицкий.

Напомним, запуск Мигеевской ГЭС привел к гибели флоры и фауны.