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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил торги на капремонт 219 метров дороги по улице Космонавтов за 4,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Речь идет об участке улицы Космонавтов от проспекта Богоявленского до улицы 28-й Армии. Начало аукциона запланировано на 20 декабря. Ориентировочная стоимость закупки — 4 миллиона 232 тысячи 340 гривен.

Выполнить работы победитель должен будет до 20 августа 2022 года.

Ранее Департамент ЖКХ Николаевского горсовета объявил торги на капитальный ремонт участка дороги по улице 3-я Военная за 13 миллионов 511 тысяч 34 гривны.

Напомним, в октябре стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 250 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева.