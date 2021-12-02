Прощание Ангелы Меркель с должностью канцлера ФРГ прошло вечером 2 декабря в форме традиционного военного церемониального акта проводов — Der Große Zapfenstreich.

Из-за пандемии количество присутствующих во дворе Министерства обороны было минимальным, сообщает Укринформ.

Были приглашены, в частности, 52 министра правительств Ангела Меркель разных периодов, которых в целом было 4, в общей сложности около 200 человек.

Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие.

— Доверие — важнейший капитал в политике, — подчеркнула Ангела Меркель.

Особенно справедливость этого утверждения, по ее словам, продемонстрировала пандемия. Меркель раскритиковала теоретиков заговора и призвала доверять научным фактам, а также отдельно поблагодарила всех, кто спасает жизнь больных.

И.о. канцлера, говоря о своих 16 годах на должности, упомянула также финансовый кризис 2008 года и миграционный 2015-го. Эти 16 лет были наполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться «как политику, и как человеку», подчеркнула она.

Следующему правительству и его руководителю Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи в работе и возможности найти ответы на все вызовы.

Как принято на таких церемониях, были зажжены факелы.

Частью церемониала является также исполнение музыки по желанию лица, которого провожают. Для своей церемонии Меркель, которая много лет являлась членом и лидером Христианско-демократического союза, выбрала христианский гимн «Великий Боже, мы славим тебя», а также песню «Для меня прольется дождь из красных роз» кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и шлягер 1970-х «Ты забыл цветную пленку» панк-рокера из ГДР Нины Гаген.

Голосование в Бундестаге по кандидатуре социал-демократа Олафа Шольца состоится 8 декабря. До этого времени Меркель будет продолжать исполнять обязанности.

Ангела Меркель руководила Германией 16 лет, с 22 ноября 2005 года, всего на 11 дней меньше рекордного срока канцлера Гельмута Коля, занимавшего должность 5 870 дней в 1982-1998 годах.

Меркель, которой сейчас 67 лет, пообещала, что не будет больше претендовать ни на какие политические должности, но у нее будет свое бюро, и она будет продолжать выполнять определенные представительские функции.

Напомним, Ангела Меркель заявила, что не будет заниматься политикой после ухода с должности канцлера Германии.