Глава Минобороны Алексей Резников посчитал, что Беларусь перестала быть самостоятельным государством и перешла под окончательный контроль Кремля.

Об этом он рассказал во время парламентского спича, передает 24 канал.

Политическое поглощение Россией Беларуси привело к тому, что граница Украины, нуждающаяся в охране, протянулась еще на тысячи километров, заявил начальник ведомства.

— Мы понимаем эти риски и уже готовимся. Под координацией СНБО уже был разработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной атаки нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Армия будет готова выполнить свою работу, если уровень угрозы будет расти, — выступил Алексей Резников.

Аншлюс — принудительное присоединение одной страны к другой, поглощение ее политическим и экономическими методами.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым стал российским «после референдума».