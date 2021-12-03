Украинская разведка анализирует все сценарии по поводу возможного широкомасштабного вторжения РФ. Вероятным временем достижение готовности России к эскалации может быть конец января.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время доклада на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Укринформ.

По его данным, суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.

— Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижение готовности для эскалации будет конец января, — заявил Алексей Резников.

В то же время он подчеркнул, что речь идет о вероятном сценарии, но не обязательном, и главная задача сегодня – отвернуть его.

— Чем лучше мы сработаем — сами и вместе с партнерами — тем меньше будет угроза эскалации. Способ сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора. Украина больше всего заинтересована в политико-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны, в принципе, быть не может. В то же время, путь «умиротворения агрессора» не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор, — заверил министр обороны.

Во время выступления Алексей Резников еще раз подчеркнул, что виденье очередных приготовлений Российской Федерации совпадает с оценками иностранных партнеров, а внимание международных партнеров к российской агрессии и угрозе позволяет сконцентрироваться на формировании общего ответа.

По информации главы оборонного ведомства, Россия в течение года применяет тактику своеобразных волн: концентрирует свои войска недалеко от украинских границ, а затем их отводит к местам постоянной дислокации, оставляя технику. Это позволяет противнику сократить время на развертывание.

— В апреле и сентябре этого года Россия стягивала к нашим границам более 50 батальонно-тактических групп. В настоящее время вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 БТГ. Из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек, — сообщил Алексей Резников.

Он отметил, что сейчас у противника стартовал зимний учебный период, так что вблизи Украины начались военные учения — активизировалась разведка, проверяется связь и осуществляются мероприятия по маскировке. На прошлой неделе произошло усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях.

— В случае вхождения двух больших десантных кораблей Балтийского флота из Средиземного в Черное море, их общее количество в регионе увеличится до девяти. Вместе с катерами это позволит противнику одновременно перебрасывать до 3 тыс. военнослужащих и до 250 единиц боевой бронированной техники. Это свидетельствует о сохранении уровня напряжения в Азово-Черноморском регионе, — сообщил Алексей Резников.

В то же время он подчеркнул, что за этими маневрами наблюдает не только Украина, но и весь мир, так что никаких неожиданностей не будет.

Также Алексей Резников заявил, что оценки рисков масштабной эскалации со стороны России у Украины и ее партнеров совпадают, при потребности будут предприняты действия на опережение.

— С оценками (рисков масштабной эскалации со стороны России, которую дают западные партнеры, — прим.) мы со всеми совпадаем. Но как министр обороны я не имею права сеять панику. И главнокомандующий ВСУ тоже. Поэтому я призываю всех быть спокойными и взвешенными. Мы готовы к отражению, — заявил глава МОУ.

По его словам, если будем паниковать, то проиграем морально.

— А мы с вами победоносная нация, у нас есть победоносные Вооруженные силы. Не нужно быть в состоянии эйфории, но и не нужно быть в состоянии паники. Мы все риски взвешиваем и, поверьте, на всех уровнях, — подчеркнул Алексей Резников.

Он сообщил, что провел очень много консультаций с западными партнерами на уровне министров обороны, и они заверили, что их реакция будет очень жесткой в отношении агрессора.

— У нас есть договоренность, что они (партнеры, — прим.) это будут делать на опережение, а не потом. И Кремлю это донесено достаточно артикулированно, — заявил Алексей Резников.

Как сообщалось, глава Минобороны Алексей Резников также заявил, что Беларусь перестала быть самостоятельным государством и перешла под окончательный контроль Кремля.