Новоназначенный президент ООО «Николаевский глиноземный завод» Штефан Цохлинг провел первую рабочую встречу на заводе.

Как сообщается на странице завода в Facebook, он познакомился с руководителями структурных подразделений НГЗ и наметил ключевые приоритеты в будущей работе предприятия.

— Развитие и модернизация завода, защита экологии, европейский подход к охране труда и новые образовательные программы для сотрудников – это то, на чем должны сконцентрироваться наши усилия, чтобы максимально соответствовать мировым стандартам. Для этого нужна качественная командная работа, – сказал Штефан Цохлинг.

Он также осмотрел музей завода и производственные мощности.

Указывается, что недавно президентом Николаевского глиноземного завода был назначен Штефан Цохлинг. Он будет заниматься стратегией развития завода, расширением сотрудничества с муниципальными и государственными органами власти, а также развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами.

Кроме того, Штефан Цохлинг будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG).

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа», народный депутат Украины Давид Арахамия заявил, что Николаевский глиноземный завод шантажирует группа экологических активистов.