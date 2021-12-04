Китай, очевидно, принял решение об удалении Литвы из своего таможенного реестра, после появления в Вильнюсе представительства Тайваня.

Отныне, любой груз имеющий литовское происхождение не может быть растаможен ни в одном китайском порту, что, учитывая принадлежность Литвы к Евросоюзу, может перерасти в торговое противостояния КНР и ЕС, сообщает литовский сайт 15min.

На данный момент официальной информации о том, что что Литва удалена из таможенной системы Китая в открытых источниках нет.

В то же время, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис называет решение Китая прекратить прием литовских товаров беспрецедентным случаем и обещает на следующей неделе официально обратиться в Европейскую комиссию, чтобы принять участие в защите интересов Литвы в споре с Китаем, с последующим обращением во Всемирную торговую организацию (ВТО).

ВТО выполняет множество функций: она управляет глобальной системой торговых правил, является форумом для переговоров по торговым соглашениям, разрешает торговые споры своих членов и поддерживает потребности развивающихся стран. ВТО также закрепила ряд ключевых принципов, которые необходимо соблюдать, например, принцип свободной торговли.

Китайско-литовские отношения ослабли после того, как Литва начала выстраивать более тесные отношения с Тайванем и объявила о планах открыть представительство от имени острова, а не столицы Тайбэя. Китай заявил, что считает такое решение противоречащим «политике единого Китая», которое не позволяет рассматривать Тайвань как независимую страну. В других странах Европы представительства действуют от имени Тайбэя.

Тайваньский офис в Вильнюсе открылся 18 ноября. В ответ на этот шаг Китай снизил уровень дипломатического представительства с Литвой в конце ноября — послы больше не будут работать в странах, но дипломатические миссии будут управляться доверенным лицом.

На прошлой неделе Пекин также приостановил выдачу виз в Литву.

В ответ на недружественные действия Китая, Литва вышла из формата экономического и политического сотрудничества «17 + 1», которое было значимым для восточного гиганта и в котором принимают участие страны Центральной и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Тайваня предупредило, что КНР может заблокировать все ключевые порты и аэропорты острова.