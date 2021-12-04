Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдут в ближайшее время.

Во время конференции Энтони Блинкен сказал, что президенты могут поговорить «в самом близком будущем», пишет Новое время.

— Президент Путин принимает решения в России, поэтому очень важно, чтобы он услышал напрямую от президента Байдена, — сказал Энтони Блинкен.

По мнению госсекретаря США, во время переговоров Байден изложит Путину решимость США «твердо выступать против любых агрессивных или безрассудных действий, на которые может пойти Россия, и нашу приверженность защищать территориальную целостность и независимость Украины».

3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Байдена и Путина могут состояться 7 декабря.

Как сообщалось, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.