Содержание больше 94 тысяч российских военных возле границ Украины и на временно оккупированных территориях стоит РФ примерно 10 миллионов долларов в сутки.

Об этом в программе «Украина на самом деле» на телеканале «Дом» рассказал капитан 1-го ранга, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины 2004-2020 годов Андрей Рыженко.

— Да, это стоит серьезных денег. Если принять за константу цифру, которую озвучил министр обороны Резников, — 94 тыс. военных России возле границ Украины, — содержание такой группировки может стоить около 10 миллионов долларов в сутки, — отметил эксперт.

Он добавил, что по сравнению с другими кампаниями эти расходы не слишком масштабны.

— Специально посмотрел, сколько стоило содержание группировки коалиционных сил в Афганистане. Так вот на пике этой операции в 2011-2012 году группировка в 120 тысяч военных стоила практически треть миллиарда в сутки. То есть содержание войск у украинских границ для России — не такое дорогостоящее, — добавил он.

Однако бюджет Российской Федерации за 25 лет увеличился в 12 раз.

— А что касается использования войск... Я хочу сказать, что бюджет Российской Федерации в течение 25 лет увеличился в 12 раз. У них сейчас на одного военного приходится 100 тысяч долларов. Это в 6 раз больше, чем на одного военного Украины, — уточнил он.

Это дает РФ возможность использовать маневры вдоль украинской границы с целью влияния, в частности, психологического воздействия на украинцев.

— И это средства на все: на подготовку, на технику, на все. И вот этот фактор дает возможность использовать эти маневры вдоль границы с целью влияния, в частности на население. И в такой позиции постоянного влияния мы находимся с 2014 года. Но 7 лет назад войск было намного меньше. А в течение этого времени сформированы целые армии недалеко от наших границ. Вот буквально две недели назад был открыт контрольный пункт 20-й армии в городе Воронеж, — сказал эксперт.

Таким образом происходит наращивание Россией своего боевого потенциала.

Напомним, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.