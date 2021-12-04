Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) и его следующий соперник Карлос Адамес (20-1, 16 КО) провели дебютную дуэль взглядов.

Об этом сообщает Хsport.

36-летний Сергей Деревянченко одержал на профессиональном ринге 13 побед (10 досрочно) при трех поражениях. При этом проигрывал украинец сплошь звездам и по очкам: в 2017-м он уступил Дэниелу Джейкобсу, в 2019-м — Геннадию Головкину, в 2020-м — Джермаллу Чарло.

Бой Деревянченко — Адамес состоится утром 6 декабря около 5:00 по Киеву.

Напомним, многократный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко является фаворитом в поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом по мнению букмекерских контор.