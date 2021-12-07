В Николаевском облсовете собираются создать комиссию по оценке коррупционных рисков и подготовке Антикоррупционной программы.

Соответствующий проект решения выносится на сессию Николаевского облсовета, запланированную на 21 декабря, пишут НикВести.

Отмечается, что планируется провести оценку коррупционных рисков в деятельности Николаевского облсовета, а также создать комиссию, которая займется подготовкой Антикоррупционной программы облсовета на 2022-2025 годы.

Членам комиссии, согласно документу, поручат провести оценку коррупционных рисков в работе облсовета и подготовить об этом отчет.

Возглавить комиссию должен Виталий Гомерский — глава бюджетной комиссии облсовета. Секретарем станет управделами аппарата облсовета Татьяна Лабарткава.

В состав комиссии войдут: депутаты Денис Андреев, Андрей Волков, Антон Табунщик, заместитель управляющего делами Александр Вербицкий, начальник юротдела аппарата облсовета Сергей Белокуров, начальник отдела управления персоналом и документального обеспечения облсовета Елена Седова, начальник отдела финансово-хозяйственного обеспечения Виктория Коваленко, начальник отдела учета, контроля и аренды имущества Анжелика Цимбалюк.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества. Данный вопрос также рассмотрят на сессии 21 декабря.