Администрация президента США оценивает варианты с вывозом американцев с территории Украины в случае полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированного собеседника.

Источник говорит, что гипотетические операции по спасению американцев прорабатывает Пентагон.

— На брифинге для сенаторов, проведенном чиновником Госдепа Викторией Нуланд в понедельник вечером, она рассказала о пакете жестких санкций, которые готовит администрация на случай возможного вторжения России, но признала, что варианты сдерживания России в США довольно ограничены, — отмечает телеканал, ссылаясь на собеседника.

Другие источники утверждают, что в данный момент в США уверены — необходимости в эвакуации нет, однако все может быстро поменяться, если безопасность в Украине будет стоять под угрозой. В Вашингтоне сделали обещание, что даже если эвакуация и вывоз случатся, то они не будут похожи на афганскую ситуацию, где царили беспорядок и паника.

Напомним, Украины попросила США передать часть американских вооружений. Речь идет о технике, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти «Талибаном».