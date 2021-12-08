Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация сохранит политический нейтралитет в отношении зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом пишет Tribuna.com со ссылкой на DPA.

— Дипломатический бойкот США Игр в Пекине — это чисто политическая дискуссия. В этом вопросе МОК придерживается политического нейтралитета. Наша ответственность заключается в проведении Игр в соответствии с олимпийской хартией и контрактом с городом-организатором, а также в том, чтобы собрать под одной крышей всех спортсменов из 206 сборных и команду беженцев. Выходить за эти рамки, ждать, что Олимпиада может коренным образом изменить страну, ее политическую систему и законы - это слишком завышенное ожидание. Олимпиада не может решить проблемы, которые не решили поколения политиков, — сказал Томас Бах.

Ранее стало известно, что США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей.