Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказал президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве в среду, 8 декабря.

— Ценю поддержку Загребом европейских и евроатлантических стремлений Украины. Важно подписание сегодня совместной декларации о поддержке европейской перспективы Украины, — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Хорватия является уже шестым государством Евросоюза, с которым Украина заключила такой политический документ.

Владимир Зеленский добавил, что высоко ценит поддержку хорватскими партнерами движения Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации примет сторону Украины «даже в самом худшем случае».