Австрия второй год не будет проводить знаменитый Венский бал из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на решение правительства 8 декабря сообщили в Венской опере, где ежегодно проводили мероприятие.

— Мы сделали все от нас зависящее, чтобы бал в опере состоялся. Но ситуация сейчас просто не предлагает необходимые условия, – заявил директор Венской государственной оперы Богдан Рошич.

Он пояснил, что проведение балла требует нескольких месяцев подготовки, в том числе со стороны всех партнеров и поставщиков, но они не успеют своевременно.

— Добавилась и неуверенность, вызванная «Омикроном», и неуверенность среди гостей ежедневно возрастала. Поэтому я очень рад принятому сегодня четкому решению. Теперь мы спланируем программу замены на соответствующую неделю и продолжим работу над нашими идеями для Оперного балла 2023 года вместе с нашим комитетом, – добавил он.

Отметим, ранее государственный секретарь по культуре Андреа Майер в комментарии австрийским СМИ заявила, что в нынешней ситуации бал был бы «невозможным», а также «неправильным сигналом». Венский бал должен был состояться 24 февраля 2022 года.

Напомним, что США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей.