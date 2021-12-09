Президент Турции Рейджеп Эрдоган пообещал остановить турбо-инфляцию национальной валюты — лиры благодаря «китайским» методам управления экономикой.

Об этом сообщает DW.

Издание сообщает, что основные товары уже закупаются по беспрецедентным ценам, а неудержимое падение курса истощает население: электричество, отопление, бензин, жилье значительно подорожали.

Кризис начался с распоряжения Эрдогана Центральному банку, в котором требовалось понижение ведущей процентной ставки с 16 до 15%. Нюанс в том, что время инфлянции банки напротив немного повышают ставку, чтобы прекратить скачки.

После этого лира рухнула и продолжает падать рекордными темпами, сейчас она подешевела на 50% в сравнении с прошлым месяцем, а инфляция достигла 21%.

Но Эрдоган не стал отказываться от своих решений и выступил перед своей партией с обещаниями про улучшенное будущее. В своем послании глава Турции заявил, что финансовая политика страны возьмет за образец «китайскую модель» экономики.

Эрдоган уточнил, что у Китая и Турции якобы есть общие черты и интересы, так как оба государства сохранили рост даже во время пандемии 2020 года. Однако оппозиционные политики и эксперты считают слова Эрдогана ложными, так как в Турции не найдется специалистов подобного китайскому уровня .

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести расследование возможных манипуляций с валютой после того, как лира резко упала до рекордных минимумов по отношению к доллару на этой неделе.