Сторона обвинения потребовала для убийцы полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в центре Берлина два года назад, пожизненного срока.
Об этом пишет «Новая газета».
Немецкое следствие установило связь между киллером Вадимом Красиковым и российскими спецслужбами. Он несколько раз выстрелил в Хангошвили в парке Тиргартен, после чего произвел контрольный в голову и попытался скрыться, но был пойман с поличным на месте преступления. У него нашли паспорт на имя гражданина РФ Вадима Соколова, которое оказалось поддельным.
Настоящим именем исполнителя заказного убийства было Вадим Красиков. Расследование установило, что мужчина был в очень тесных отношениях с Центром специального назначения ФСБ.
Суд продолжается уже больше года — за этот период прокуратура пообщалась с 50 свидетелями и опросила 10 экспертов. Прокурор по делу Николаус Форшнер прямо назвал убийство «государственным заказом». Он добавил, что Хангошвили «казнили» за участие в чеченских войнах и сопротивление российскому государству.
Приговор могут огласить в течение ближайших двух недель, сторона обвинения считает необходимым приговорить убийцу к пожизненному заключению без право на досрочное освобождение в течение 15 лет.
Напомним, в судебном процессе по делу об убийства полевого командира Хангошвили в Берлине исполнителем от ФСБ, «засветился» свидетель из Украины, который оказался родственником подозреваемого.
Ранее сообщалось, глава РФ без доказательств обвинял Хангошвили в организации терактов в Москве.
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Сторона обвинения потребовала для убийцы полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в центре Берлина два года назад, пожизненного срока.
Об этом пишет «Новая газета».
Немецкое следствие установило связь между киллером Вадимом Красиковым и российскими спецслужбами. Он несколько раз выстрелил в Хангошвили в парке Тиргартен, после чего произвел контрольный в голову и попытался скрыться, но был пойман с поличным на месте преступления. У него нашли паспорт на имя гражданина РФ Вадима Соколова, которое оказалось поддельным.
Настоящим именем исполнителя заказного убийства было Вадим Красиков. Расследование установило, что мужчина был в очень тесных отношениях с Центром специального назначения ФСБ.
Суд продолжается уже больше года — за этот период прокуратура пообщалась с 50 свидетелями и опросила 10 экспертов. Прокурор по делу Николаус Форшнер прямо назвал убийство «государственным заказом». Он добавил, что Хангошвили «казнили» за участие в чеченских войнах и сопротивление российскому государству.
Приговор могут огласить в течение ближайших двух недель, сторона обвинения считает необходимым приговорить убийцу к пожизненному заключению без право на досрочное освобождение в течение 15 лет.
Напомним, в судебном процессе по делу об убийства полевого командира Хангошвили в Берлине исполнителем от ФСБ, «засветился» свидетель из Украины, который оказался родственником подозреваемого.
Ранее сообщалось, глава РФ без доказательств обвинял Хангошвили в организации терактов в Москве.