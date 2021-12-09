Украина должна иметь оружие для защиты своей территории. Кроме того, международные партнеры не должны позволить Кремлю применить еще один инструмент гибридной агрессии — «Северный поток-2».

Об этом сказал лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в ходе онлайн-конференции Совета иностранных дел США: «Демократия или автократия: почему важна Украина?».

Петр Порошенко особо отметил важность предоставления Украине оборонного летального оружия.

— Это можно сделать по образцу программы ленд-лиз времен Второй мировой войны. Также считаю, что, безусловно, необходимо было бы предоставить нам то оружие и системы, которые предусматривались в Афганистане, с тем, чтобы не дать Путину какие-либо надежды атаковать Украину. Безусловно, нам нужны зенитные системы, средства радиоэлектронной борьбы, системы защищенной связи, боевые дроны и многое другое, чтобы Путин осознал цену безумного решения, — сказал он.

По его словам, следующим шагом должна быть остановка путинского газового проекта «Северный поток-2».

— И не после, а сейчас. Потому что если кто-то считает, что санкции против «Северного потока-2» будут эффективны после того, как он будет сертифицирован и введен в эксплуатацию, то это точно неправда. «Северный поток-2» станет приглашением России к еще большей агрессии. Это должны понимать все. Потому что, когда будет действовать «Северный поток-2», Путин будет атаковать существующую газотранспортную систему. Следовательно, мы не должны позволить Путину через «Северный поток-2» подвергнуть эрозии европейскую солидарность, взорвать европейское единство, как и не позволить Путину выиграть это сражение, — сказал Петр Порошенко.

Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» считает, что Владимиру Зеленскому стоит прекратить игнорировать угрозу с российской стороны, которую замечают иностранные партнеры.