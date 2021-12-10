За прошедшие сутки, 9 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

В направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы разных систем.

Недалеко от Пивденного противник обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской российские наемники применили минометы калибра 120 миллиметров и 82 миллиметр.

— В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — тяжелое, другого — удовлетворительное, — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 10 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, миссия ОБСЕ сообщает о том, что на оккупированных территориях боевики пытались сбить ее беспилотники.