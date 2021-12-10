Новым президентом Венецианской комиссии стала Клэр Бази-Малори. Она заменила на этом посту Джанни Букиккио, который занимал должность с 2009 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Известно, что экс-президент Джанни Букиккио продолжит работу с Венецианской комиссией как специальный представитель.
— Клэр Бази-Малори, член Конституционного совета Франции с 2010 года, избрана новым президентом Венецианской комиссии, — говорится в сообщении.
В частности, уже сегодня, 10 декабря начинается ее двухлетний срок полномочий, а уже в 2023 году она будет иметь право на переизбрание.
Напомним, Венецианская комиссия должна представить выводы закона об олигархах к декабрю. Представители институции просили украинских парламентариев воздержаться от голосования по этому проекту до этого времени.
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Новым президентом Венецианской комиссии стала Клэр Бази-Малори. Она заменила на этом посту Джанни Букиккио, который занимал должность с 2009 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Известно, что экс-президент Джанни Букиккио продолжит работу с Венецианской комиссией как специальный представитель.
— Клэр Бази-Малори, член Конституционного совета Франции с 2010 года, избрана новым президентом Венецианской комиссии, — говорится в сообщении.
В частности, уже сегодня, 10 декабря начинается ее двухлетний срок полномочий, а уже в 2023 году она будет иметь право на переизбрание.
Напомним, Венецианская комиссия должна представить выводы закона об олигархах к декабрю. Представители институции просили украинских парламентариев воздержаться от голосования по этому проекту до этого времени.