Новым президентом Венецианской комиссии стала Клэр Бази-Малори. Она заменила на этом посту Джанни Букиккио, который занимал должность с 2009 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Известно, что экс-президент Джанни Букиккио продолжит работу с Венецианской комиссией как специальный представитель.

— Клэр Бази-Малори, член Конституционного совета Франции с 2010 года, избрана новым президентом Венецианской комиссии, — говорится в сообщении.

В частности, уже сегодня, 10 декабря начинается ее двухлетний срок полномочий, а уже в 2023 году она будет иметь право на переизбрание.

Напомним, Венецианская комиссия должна представить выводы закона об олигархах к декабрю. Представители институции просили украинских парламентариев воздержаться от голосования по этому проекту до этого времени.