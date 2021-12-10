В понедельник, 13 декабря, в сессионном зале Николаевского облсовета глава облгосадминистрации Виталий Ким и его заместители выступят с годовым отчетом перед депутатским корпусом. Начало мероприятия запланировано на 10:00.

Копию уведомления о запланированном отчете опубликовал депутат Николаевского облсовета Руслан Нерода на своей странице в Facebook.

Отметим, что в комментариях под публикацией депутата его коллега из фракции «Европейской солидарности» Алла Воробьева написала, что ей подобное «приглашение» не поступало.

— Меня такой чести не удостоили. Я там вопросы накатаю может зададите от моего имени? А то госпожа Замазеева (глава облсовета, — прим.) на сессии вопросы не даёт задать хоть и записываюсь, или на онлайн сессиях вообще вырубают, — возмутилась Алла Воробьева.

Напомним, во время прошлой сессии Николаевского областного совета, которая из-за карантинных ограничений проходила в режиме онлайн, не все депутаты получили возможность выступить.