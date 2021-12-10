Сегодня в Чехии группа партий работает над формирование следующего правительства. Президент Чехии Милош Земан, со своей стороны, блокирует назначение тем, что отказывается согласовывать кандидатуру нового главы МИД.

Об этом пишет iDnez.

По словам Милоша Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липавский — якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечает, что, согласно Конституции, он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства.

Будущий премьер Петр Фиала заявил, что Конституционный суд решит вопрос о распределении полномочий в назначении новых членов правительства.

— Нужно, чтобы Конституционный суд решил этот вопрос с распределением полномочий в назначениях новых членов правительства раз и навсегда. В понедельник, после встречи в замке Ланы (резиденция президента -ред.), я объявлю, какими будут наши конкретные шаги, — заявил Петр Фиала.

Между тем президент Конституционного суда Павел Рышетский отметил, что рассмотрение вопроса продлится от двух до пяти месяцев.

Напомним, 28 ноября президент Чехии Милош Земан назначил лидера коалиции «Вместе» (SPOLU) Петра Фиалу главой нового Кабинета министров.