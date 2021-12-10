Бухарест планирует закупку 32 истребителей F-16, пока Россия наращивает бронетехнику возле границ Украины.

Об этом информирует EVZ.

Министр обороны Румынии Василе Дынку направил обращение в Постоянное совместное бюро парламента с просьбой разрешить закупку 32 истребителей F-16 у правительства Норвегии и оборудования из США на сумму около 454 миллионов евро.

Концепция постепенного достижения противовоздушной обороны Румынии предусматривает переход на истребители F-16, которые Бухарест планирует закупать из излишков других государств. Согласно стратегии, в стране хотят создать 3 эскадрилии по 16 самолетов F-16 в каждой.

В Минобороны Румынии заявляют, что приобретение 32 боевых самолетов обеспечит оборону страны путем выполнения миссий прикрытия, разведывательных миссий, миссий по поддержке действий других членов НАТО.

В настоящее время в Румынии имеется эскадрилья F-16, состоящая из 17 сверхзвуковых самолетов, закупленных в Португалии.

Как сообщалось, Российская Федерация сосредоточила возле Воронежа полностью оснащенные ЗРК «Бук».