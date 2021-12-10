Во вторник, 14 декабря, в Николаеве состоится эфир очередного выпуска политического ток-шоу «Битва за місто».

В этот раз гости программы поговорят об итогах 2021 года, о том почему к началу декабря сотни миллионов из бюджета Николаева остались не использованы, когда наконец-то будет представлена новая структура мэрии и каким в этом году будет голосование за бюджет города.

Гостями шоу станут представители депутатского корпуса и исполнительных органов городского совета: первый заместитель мэра Виталий Луков, секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько, вице-мэр, глава рабочей группы по оптимизации структуры мэрии Дмитрий Лазарев, руководитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк, глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская и депутат фракции «Европейская Солидарность» Станислав Мартиросов.

«Любая команда познаётся в стрессовых ситуациях. Именно такая сложная ситуация сейчас в мэрии Николаева, где уже второй месяц вынужденно отсутствует городской голова Александр Сенкевич, находясь на реабилитации после лечения. И не секрет, что скорее всего ближайшая сессия пройдет в отсутствии мэра, а значит именно секретарю городского совета и команде вице-мэров нужно будет организовать сложный процесс коммуникаций с депутатами и громадой, показав, как они умеют работать в стрессовых условиях. А условия действительно непростые: с одной стороны, нужно принимать бюджет Николаева на 2022 год, а с другой стороны, как найти на него голоса ввиду проблем с выполнением бюджета текущего года? Десятки нереализованных проектов и сотни миллионов неизрасходованных денег в этом году позволяют депутатам указывать на неэффективную работу чиновников, требуя их сокращения. Рабочая группа по оптимизации должна была еще осенью презентовать новую структуру мэрии, чтобы зайти в следующий год уже с совершенно другими расходами на чиновников. Но этого пока не произошло», — прокомментировал ведущий ток-шоу, главред НикВести Олег Деренюга.

Начало в 19:00 в здании городского пространства *8 ПРИЧАЛ. Посмотреть программу можно в YouTube НикВести, на телеканалах МАРТ и НИС-ТВ. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на Telegram НикВести.

Напомним, предудыщий выпуск состоялся 17 ноября и был посвящен первому году работы областного совета 8 созыва.