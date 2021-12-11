Помощник министра внутренних дел Александр Гогилашвили поспорил с полицией во время рабочего визита в Донецкую области.

Об этом информирует 1bpost.

Заместитель Дениса Монастырского не остановился после первого требования со стороны полиции, а когда машине все же встала, вышел и начал спорить с рядовыми сотрудниками полиции.

Во время разговора он неоднократно интересовался у полицейских, представляют ли они его должность, а также выяснял, висит ли в отделении его подписанный портрет. Реакцию Гогилашвили записали нагрудные камеры патрульных.

— Слушай, вот единственный замминистра с таким еб**ом, как у меня, — он один, — заявил полицейскому замглавы МВД. — Буду знать, — примирительно ответил правоохранитель, с которым он разговаривал.

Ранее начальник Александра Гогилашвили жаловался на нехватку полицейских в регионах.