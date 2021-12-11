Помощник министра внутренних дел Александр Гогилашвили поспорил с полицией во время рабочего визита в Донецкую области.
Об этом информирует 1bpost.
Заместитель Дениса Монастырского не остановился после первого требования со стороны полиции, а когда машине все же встала, вышел и начал спорить с рядовыми сотрудниками полиции.
Во время разговора он неоднократно интересовался у полицейских, представляют ли они его должность, а также выяснял, висит ли в отделении его подписанный портрет. Реакцию Гогилашвили записали нагрудные камеры патрульных.
— Слушай, вот единственный замминистра с таким еб**ом, как у меня, — он один, — заявил полицейскому замглавы МВД.
— Буду знать, — примирительно ответил правоохранитель, с которым он разговаривал.
Ранее начальник Александра Гогилашвили жаловался на нехватку полицейских в регионах.
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Помощник министра внутренних дел Александр Гогилашвили поспорил с полицией во время рабочего визита в Донецкую области.
Об этом информирует 1bpost.
Заместитель Дениса Монастырского не остановился после первого требования со стороны полиции, а когда машине все же встала, вышел и начал спорить с рядовыми сотрудниками полиции.
Во время разговора он неоднократно интересовался у полицейских, представляют ли они его должность, а также выяснял, висит ли в отделении его подписанный портрет. Реакцию Гогилашвили записали нагрудные камеры патрульных.
— Слушай, вот единственный замминистра с таким еб**ом, как у меня, — он один, — заявил полицейскому замглавы МВД.
— Буду знать, — примирительно ответил правоохранитель, с которым он разговаривал.
Ранее начальник Александра Гогилашвили жаловался на нехватку полицейских в регионах.