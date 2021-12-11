Дзержинский райсуд Харькова спустя два года после начала процесса постановить прекратить дела против 20-летнего Виктора Масальского из «Нацкорпуса», который бил ногами по филейным частям тела 16-летнего подростка, приняв его за активиста ЛГБТ-сообщества.

Об этом пишут «Грати».

Группа молодых людей напала на 16-летнего юношу с девушкой в сентябре 2019 возле марша KharkivPride. В числе агрессоров был и Виктор Масальский, который попал на камеры, что стало основой для обвинений в массовом хулиганстве.

В ходе последнего заседания он написал ходатайство, извинился перед потерпевшим и пообещал не повторять ошибок прошлого. Молодой человек просил о закрытии производство, так как условная судимость могла помешать ему устроиться на работу, которую он хотел.

— Моя жизнь полностью изменилась. С позиции опыта, который я получил во время прохождения службы в Вооруженных силах, я негативно отношусь к совершенному мною деянию <...> Мне уже не интересны те события. Честно … Больше нечего сказать, — выступил в суде Виктор Масальский.

В доказательство своим словам он показывал наручные часы, полученную от Владимира Зеленского за службу в зоне ООС.

Сторона обвинения встала на сторону обвиняемого.

— Я с ним общаюсь уже на протяжении третьего года — он изменил свою жизнь. На настоящее время он состоит в рядах Вооруженных сил Украины, принимает участие в проведении операции по защите территориальной целостности на территории Донецкой области. Я знаю, что он получил контузию, хоть он об этом и не указывает, — поддержала его прокурорка.

Выслушав аргументы всех сторон, судья удалися в совещательную комнату, где принял решение на основании 48 статьи УК остановить делопроизводство, так как обвиняемый или преступление перестали быть общественно опасными.

Напомним, в Украине хотят учредить орган, который будет расследовать нападения на активистов.