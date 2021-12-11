Заместительница госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид проведет официальный визит в Украину для ведения переговоров.
Об этом пишет Le Figaro.
Госпожа Донфрид будет в Киеве с понедельника по среду, чтобы встретиться с высокопоставленными лицами Украины и «укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины».
В Госдепе добавили, что посланница из Вашингтона планирует «настаивать на возможности достижения дипломатического прогресса для прекращения конфликта на Донбассе».
Напомним, в Пентагоне убеждены, что Россию можно убедить снизить давление на Украину методом переговоров.
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Заместительница госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид проведет официальный визит в Украину для ведения переговоров.
Об этом пишет Le Figaro.
Госпожа Донфрид будет в Киеве с понедельника по среду, чтобы встретиться с высокопоставленными лицами Украины и «укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины».
В Госдепе добавили, что посланница из Вашингтона планирует «настаивать на возможности достижения дипломатического прогресса для прекращения конфликта на Донбассе».
Напомним, в Пентагоне убеждены, что Россию можно убедить снизить давление на Украину методом переговоров.