В Новой Каледонии в воскресенье, 12 декабря, проходит третий референдум о независимости, на котором жители архипелага окончательно решат, хотят ли отделяться от Франции.

Как пишет «Новое время», голосование проходит на фоне все более напряженных отношений между Парижем и его региональными союзниками.

Франция считает себя главным игроком в Индо-Тихоокеанском регионе благодаря заморским территориям, в том числе Новой Каледонии. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что французское государство не выступает ни на одной из сторон референдума и хочет обеспечить справедливую и гладкую процедуру.

— На следующий день после голосования, каким бы ни был результат, между Новой Каледонией и Францией будет совместная жизнь, – сказал он.

Представители радикального движения за независимость FLNKS призвали людей не участвовать в референдуме. Они говорят, что коронавирус непропорционально повлиял на коренные общины, что сделало невозможным агитацию из-за траурных обычаев. Францию просили отложить голосование, но страна отказала. Движение грозит не признать результаты референдума и обещало обратиться в ООН с просьбой добиться его отмены.

Кроме того, есть опасения, что после голосования могут начаться беспорядки. За последний месяц в Новую Каледонию прибыли 2000 французских военных с военной техникой.

Новая Каледония — архипелаг из десятков островов, расположенный в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа. Он вошел в состав Французской империи в 1853 году, а с 1998 года является административно-территориальным образованием Франции. Населяют регион преимущественно меланезийцы и французы. Согласно Нумейским соглашениям, которые подписали в том самом году, до конца 2018 года в Новой Каледонии предусмотрено проведение референдума о статусе территории. В случае поражения сторонников независимости на первом референдуме документом предусмотрена возможность инициировать еще два аналогичных референдумы до 2022 года. Ежегодно острова получают примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции. Регион имеет большие месторождения никеля, является жизненно важным компонентом в производственной электронике.

Напомним, что в 2018 году больше 75 % избирателей, которые имеют право голоса, приняли участие в референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции. Против независимости проголосовали почти 57 %.