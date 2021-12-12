В Соединенных Штатах с 1 по 8 декабря зафиксировали 43 случая инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон». Эксперты наблюдали за больными и обнародовали данные о ходе заболевания.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Среди 43 инфицированных 25 человек были от 18 до 39 лет. Часть людей путешествовала за границу за 14 дней до появления симптомов или получения положительного результата теста.

79% всех случаев зафиксировано у людей, полностью вакцинированных против COVID-19. Кроме того, 14 инфицированных получили дополнительную дозу вакцины. Еще 6 человек раньше уже болели коронавирусом.

Самыми распространенными симптомами были кашель, усталость, заложенность носа и насморк. В целом заболевание протекает в легкой форме. Лишь один вакцинированный человек был госпитализирован на два дня. Также пока нет информации о случаях смерти.

В CDC пишут, что сейчас мало информации о новом штамме, чтобы делать окончательные выводы о ходе заболевания. По мнению ученых, у больных фиксируют легкое течение, поскольку они вакцинированы. Эксперты считают, что может пройти некоторое время, прежде чем проявятся более серьезные симптомы.

Несмотря на то, что «Омикрон» считается более заразным, чем штамм «Дельта», по состоянию на 4 декабря 99,9% всех случаев коронавируса в США вызвала именно «Дельта».

Напомним, что по оценкам медиков Великобритании, новый вариант коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в стране уже к середине декабря.