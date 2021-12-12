Народный депутат Украины Александр Гайду осмотрел ход работ по строительству объездной бетонной дороги, которая ведет в порты Корабельного района Николаева.

Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, вместе с ним работы по строительству объездной дороги осмотрели заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин и директор Агентства местных дорог Николаевской области Иван Янченко.

— Строительство объездной дороги – очень важный для Николаева вопрос, поскольку город страдает от большого потока грузовиков, которые направляются в порты. Как результат – постоянные пробки и разрушенные дороги. Благодаря строительству объездной нам удастся решить эти вопросы, а поскольку дорога будет сделана в бетоне – это повысит срок ее эксплуатации. Для меня этот вопрос был принципиально важным, ведь до того как стать народным депутатом я работал в портовой отрасли, а после победы на выборах – Корабельный район еще и стал моим родным округом, – сказал Александр Гайду.

Нардеп рассказал, что в рамках программы «Большое строительство» в этом году планируют сделать 11 километров дороги.

— Подрядчик работает без выходных, чтобы уже в этом году завершить работы на 11-ти километрах дороги. Общая протяженность дороги составляет 40 километров, два из которых будут проходить в пределах Николаева, не затрагивая при этом жилые дома, – добавил Александр Гайду.

Он также напомнил, что в 2020 году Верховная Рада выделила 300 миллионов гривен на строительство объездной дороги в Николаеве, и поблагодарил народных депутатов за принятое решение.

— Хочу поблагодарить всех депутатов Верховной Рады, которые в прошлом году проголосовали за выделение 300 миллионов гривен на строительство объездной дороги в порты Корабельного района. Вместе мы дали старт очень важному делу и теперь Николаев получил реальную возможность решить многолетнюю проблему с грузовиками, – подытожил нардеп.

Напомним, летом 2020 года народный депутат Украины Александр Гайду обсудил с министром инфраструктуры Украины вопрос строительства объездных дорог в Николаеве. Также народный депутат Александр Гайду, который инициировал строительство объездной дороги в Николаеве, уверен, что для портового города это вопрос №1.