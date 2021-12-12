Жители Новой Каледонии, которая является заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме высказались против независимости и отделения от метрополии.

Согласно предварительным данным после подсчета 90% бюллетеней, против независимости высказались 96% участников голосования, пишет France24.

Сообщается, что явка была достаточно низкой и составила всего 41%. Сторонники независимости бойкотировали голосование, заявив, что хотят перенести его на сентябрь, поскольку «справедливая промокампания» невозможна из-за большого количества зараженных коронавирусом.

Издание отмечает, что результат референдума может усилить этническое напряжение. Представители коренного народа канаки, которые беднее белого населения Новой Каледонии, выступают за независимость территории.

Напомним, что в 2018 году больше 75% избирателей, которые имеют право голоса, приняли участие в референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции. Против независимости проголосовали почти 57%.