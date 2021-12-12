Жители Новой Каледонии, которая является заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме высказались против независимости и отделения от метрополии.
Согласно предварительным данным после подсчета 90% бюллетеней, против независимости высказались 96% участников голосования, пишет France24.
Сообщается, что явка была достаточно низкой и составила всего 41%. Сторонники независимости бойкотировали голосование, заявив, что хотят перенести его на сентябрь, поскольку «справедливая промокампания» невозможна из-за большого количества зараженных коронавирусом.
Издание отмечает, что результат референдума может усилить этническое напряжение. Представители коренного народа канаки, которые беднее белого населения Новой Каледонии, выступают за независимость территории.
Напомним, что в 2018 году больше 75% избирателей, которые имеют право голоса, приняли участие в референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции. Против независимости проголосовали почти 57%.
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Жители Новой Каледонии, которая является заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме высказались против независимости и отделения от метрополии.
Согласно предварительным данным после подсчета 90% бюллетеней, против независимости высказались 96% участников голосования, пишет France24.
Сообщается, что явка была достаточно низкой и составила всего 41%. Сторонники независимости бойкотировали голосование, заявив, что хотят перенести его на сентябрь, поскольку «справедливая промокампания» невозможна из-за большого количества зараженных коронавирусом.
Издание отмечает, что результат референдума может усилить этническое напряжение. Представители коренного народа канаки, которые беднее белого населения Новой Каледонии, выступают за независимость территории.
Напомним, что в 2018 году больше 75% избирателей, которые имеют право голоса, приняли участие в референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции. Против независимости проголосовали почти 57%.