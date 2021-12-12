Число граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство в Польше, превысило 300 тысяч человек.
Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, пишет «Европейская правда».
Украинцы составляют почти 57% всех иностранцев, поселившихся в Польше. Указывается, что все чаще украинцы выбирают долгосрочное проживание в стране вместо временной миграции.
— С 2014 года наблюдается значительная активизация украинской иммиграции, которая в основном связана с желанием работать. Основными факторами, повлиявшими на это явление, были: экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа на польский рынок труда, – сказал Якуб Дудзяк.
Наиболее популярные регионы среди украинцев: Мазовецкое воеводство – 22%, Малопольское воеводство – 12%, Великопольское воеводство – 12%. и Нижняя Силезия – 9%.
— Из чуть более 300 000 граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство, около 60% составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет – около 28%, – говорится в данных Управления по делам иностранцев.
В ведомстве также сообщили, что почти 84% граждан Украины имеют временный вид на жительство, срок действия которого может составлять не более 3 лет.
Подавляющее большинство из них выдается в связи с приемом на работу – 77% случаев. Следующими по распространенности целями пребывания в Польше являются семейные вопросы – 12% и образование – 2%.
Напомним, что за рубежом проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев.
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Число граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство в Польше, превысило 300 тысяч человек.
Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, пишет «Европейская правда».
Украинцы составляют почти 57% всех иностранцев, поселившихся в Польше. Указывается, что все чаще украинцы выбирают долгосрочное проживание в стране вместо временной миграции.
— С 2014 года наблюдается значительная активизация украинской иммиграции, которая в основном связана с желанием работать. Основными факторами, повлиявшими на это явление, были: экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа на польский рынок труда, – сказал Якуб Дудзяк.
Наиболее популярные регионы среди украинцев: Мазовецкое воеводство – 22%, Малопольское воеводство – 12%, Великопольское воеводство – 12%. и Нижняя Силезия – 9%.
— Из чуть более 300 000 граждан Украины, имеющих действующий вид на жительство, около 60% составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет – около 28%, – говорится в данных Управления по делам иностранцев.
В ведомстве также сообщили, что почти 84% граждан Украины имеют временный вид на жительство, срок действия которого может составлять не более 3 лет.
Подавляющее большинство из них выдается в связи с приемом на работу – 77% случаев. Следующими по распространенности целями пребывания в Польше являются семейные вопросы – 12% и образование – 2%.
Напомним, что за рубежом проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев.