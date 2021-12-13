Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».
Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, в ходе публичного отчета чиновника, передает корреспондент НикВести.
Прозвучало, что он «будет настаивать» на получении указанной субвенции.
— У нас очень тесное сотрудничество. Со сцены тоже буду говорить, что ждем, когда мэр выйдет с больничного, мы ждем субвенцию города на поддержку аэропорта. Это очень важно. Буду настаивать на том, чтобы мы это реализовали, — сказал Виталий Ким.
Вот как на эти слова отреагировал секретарь горсовета Николаева Дмитрий Фалько, который пришел на отчет в компании первого заместителя Николаевского городского головы Виталия Лукова и управляющего делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрея Волкова.
Отдельно он заявил, что областная власть «хочет оставить турецкие авиалинии в Николаеве» и анонсировал новый киевский рейс.
— В январе планируем новый рейс Николаев-Жуляны, «Мотор Сич» (авиакомпания — прим.). Это очень удобный рейс, он не через Кривой Рог или Борисполь, прямой и очень быстрый рейс в центр Киева. Надеемся, что благодаря общей работе он полетит уже в январе, — указал Виталий Ким.
Ранее исполняющий обязанности директора аэропорта Пётр Кызым рассказал, что на сегодняшний день у предприятия нет техники для обслуживания воздушных судов и содержания аэродромного комплекса. Он также добавил, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, направили в другие аэропорты Украины.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».
Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, в ходе публичного отчета чиновника, передает корреспондент НикВести.
Прозвучало, что он «будет настаивать» на получении указанной субвенции.
— У нас очень тесное сотрудничество. Со сцены тоже буду говорить, что ждем, когда мэр выйдет с больничного, мы ждем субвенцию города на поддержку аэропорта. Это очень важно. Буду настаивать на том, чтобы мы это реализовали, — сказал Виталий Ким.
Вот как на эти слова отреагировал секретарь горсовета Николаева Дмитрий Фалько, который пришел на отчет в компании первого заместителя Николаевского городского головы Виталия Лукова и управляющего делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрея Волкова.
Отдельно он заявил, что областная власть «хочет оставить турецкие авиалинии в Николаеве» и анонсировал новый киевский рейс.
— В январе планируем новый рейс Николаев-Жуляны, «Мотор Сич» (авиакомпания — прим.). Это очень удобный рейс, он не через Кривой Рог или Борисполь, прямой и очень быстрый рейс в центр Киева. Надеемся, что благодаря общей работе он полетит уже в январе, — указал Виталий Ким.
Ранее исполняющий обязанности директора аэропорта Пётр Кызым рассказал, что на сегодняшний день у предприятия нет техники для обслуживания воздушных судов и содержания аэродромного комплекса. Он также добавил, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, направили в другие аэропорты Украины.