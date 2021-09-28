И.о. директора аэропорта Николаева Петр Кизимов

Исполняющим обязанности генерального директора «Николаевский международный аэропорт» назначили бывшего советника директора аэропорта «Киев» Петра Кизимова.

Новый и.о. директора был назначен распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима от 24 сентября 2021 года и уже приступил к исполнению своих обязанностей, сообщается на странице ОГА в Facebook.

В частности, глава облгосадминистрации Виталий Ким и глава облсовета Анна Замазеева провели встречу с Петром Кизимовым во время которой обсудили работу с авиакомпанией Turkish Airlines, сохранение наработок аэропорта и перспективы развития.

По словам Виталия Кима, испытательный срок для Петра Кизимова составляет шесть месяцев – за это время он должен проанализировать работу предприятия, продумать план его развития и показать первые результаты.

— Надеюсь, что вы четко понимаете, какие перед вами стоят задачи и в дальнейшем сможете успешно их решить. Аэропорт имеет ряд достижений, его потенциал нужно сохранить и приумножить. Это ваша задача. Считаю, что срок в шесть месяцев достаточно для того, чтобы показать первые результаты и вашу эффективность, – сказал Виталий Ким.

При этом Петр Кизим заявил, что видит дальнейшие шаги для развития Николаевского аэропорта и пообещал предоставить свои предложения в ближайшее время.

— Сейчас мы рассматриваем все проблемные вопросы аэропорта, для того, чтобы как можно скорее их решить и продолжить развиваться. Жители Николаевской области должны пользоваться своим домашним комфортным аэропортом и мы сделаем все для этого возможное, – сообщил Петр Кизимов.

Отмечается, что Петр Кизим в 1999 году закончил Киевский международный институт инженеров гражданской авиации. С 2013 года по 2019 год работал заместителем генерального директора по наземному и пассажирскому обслуживания в ООО «Мастер-Авиа», а последний год – до 2020 года работал там заместителем гендиректора по операционной деятельности. Последним местом работы Петра Кизима была должность советника гендиректора международного аэропорта «Киев» («Жуляны») имени Игоря Сикорского.

Напомним, что в августе 2021 года директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Ранее в Николаевском облсовете заявили, что ни разу не видели отчёта Федора Барны о работе за время нахождения в должности директора аэропорта Николаева, хотя в ходе комиссии 7 июня он утверждал, что сдает их регулярно.

Также в июне 2021 года депутаты Николаевского областного совета приняли решение, которым поручили облгосадминистрации принять меры по досрочному разрыву контракта с директором КП «Николаевский международный аэропорт». При этом в Николаевской облгосадминистрации создали рабочую группу для проверки состояния соблюдения Конституции Украины, законов Украины и других актов законодательства коммунальным предприятием «Николаевский международный аэропорт».