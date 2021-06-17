В четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета приняли решение, которым поручили облгосадминистрации принять меры по досрочному разрыву контракта с директором КП «Николаевский международный аэропорт» Федором Барной.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

«За» данное решение проголосовали 43 депутата, 1 депутат был «против», воздержались – 5.

Также этим решением депутаты признали работу Федора Барны «неудовлетворительной». Еще один пункт решения – возложить исполнение его обязанностей на другое квалифицированное лицо.

При этом в повестке дня сегодняшней сессии значился вопрос об отчете Федора Барны на следующем заседании, то есть депутаты изначально планировали лишь организовать его отчет.

Новый проект решения предложил депутат Валим Олабин.

Отметим, что по данному вопросу не прошла правка депутата Олега Солтыса, который предлагал отстранить Федора Барну на период финансовой проверки. Он хотел, чтобы результаты аудита озвучили в сессионном зале областного совета, а депутаты уже своим голосованием дали оценку работе директора аэропорта. «За» эту правку проголосовали 26 депутатов.

На это глава облгосадминистрации Виталий Ким уточнил, что отстранить можно только по Кодексу законов о труде Украины, если есть нарушения.

— Пьяный на работе, отсутствует на работе, или если есть уголовное дело. Все, — сказал Виталий Ким.

Фото: Анастасия Могилевец

Напомним, в Николаевском областном заявили, что ни разу не видели отчета директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны.

Примечательно, ранее Федор Барна заявил, что через пять лет аэропорт «Николаев» будет обслуживать миллион пассажиров в год, если государство даст деньги.

Сообщалось, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт собирается потратить почти 5 миллионов гривен на разработку проекта расширения перрона аэровокзала и взлетно-посадочной полосы.

Также напомним, что Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

Напомним, директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул, пытался отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.

Как известно, ремонт аэровокзала николаевского аэропорта начался еще летом 2017 года. Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

11 июня 2019 года Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

20 февраля 2020 года Одесский апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

18 июня 2020 года директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что Верховный суд Украины отказал в удовлетворении иска строительной компании «Жилпромстрой-8» с просьбой взыскать 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала.

Также напомним, что Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».



