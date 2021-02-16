Коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт собирается потратить почти 5 миллионов гривен на разработку проекта расширения перрона аэровокзала и взлетно-посадочной полосы.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, КП объявило тендер на ожидаемую сумму в 4 миллиона 970 тысяч гривен. Предполагается, что за эти деньги подрядчик должен будет предоставить аэропорту до 21 апреля 2021 года проект расширения и реконструкции перрона аэровокзала, расширения взлетно-посадочной полосы, а также рулежных дорожек для самолетов.

На данный момент в тендерной процедуре происходит подача заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 24 февраля 2021 года.

Федор Барна

В комментарии корреспонденту НикВести директор КП Федор Барна отметил, что данный проект разрабатывается с целью расширения возможностей аэропорта по обслуживанию самолетов и дальнейшего его развития как транспортного и грузового хаба.

— Этот проект нужен для того, чтобы расширить возможности действующего аэропорта. Расширение перрона и взлетной полосы позволит нам обслуживать большие самолеты типа Боинг 747. Я надеюсь, дальше найдутся инвесторы, которые помогут нам расширить аэровокзал, построить грузовой терминал. Деньги на разработку этого проекта мы получили из государственного бюджета и в дальнейшем надеемся на то, что финансироваться развитие аэропорта будет за счет государственной программы развития аэропорта, — заявил Федор Барна.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

Также напомним, с 1 марта из Николаевского аэропорта можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.