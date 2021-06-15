В Николаевском областном заявили, что ни разу не видели отчета директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны.

Об этом сказала глава облсовета Анна Замазеева во время пресс-конференции в понедельник, 14 июня, передает корреспондент НикВести.

Напомним, 7 июня на заседании комиссии облсовета по вопросам инфраструктуры Федор Барна заявил, что не обязан лично отчитываться перед депутатским корпусом, а также возмутился, что в этом году предприятие не получило финансирования из областного бюджета.

Также он несколько раз заявил, что предприятие регулярно сдает в облсовет отчеты.

— Согласно действующему законодательству, перед органом управления и перед областным советом мы сдаем вовремя годовые, полугодовые и квартальные отчеты, финпланы и финотчетность. Если вы их не изучаете или к вам их не доводят, это вопросы уже не ко мне. Это первое, — сказал тогда директор КП.

Анна Замазеева отметила, что отчет Федора Барны на сессии не был ее инициативой. Также она заявила, что он не присылает регулярно отчеты, как он утверждал ранее на комиссии облсовета.

— Во-вторых, отчеты Барна не присылает решулярно. Такого нет и не было. Два раза я лично запрашивала у него просто бизнес-план. Это не отчеты, это разные вещи. Отчета я не видела ни разу, поэтому хотела бы, чтобы он мне хоть раз показал. Я не видела, и не просила отчет. Я просила бизнес-план. Бизнес-план — это о том, каким путем предприятие собирается двигаться и к какой точке в каком периоде хочет прийти, какой менеджмент, — отметила она.

Она добавила, что второй бизнес-план еще не изучила полностью, а первым была недовольна.

— Потому что по нему аэропорт не развивался. Мне кажется, Федор Петрович прислушался и сделал второй бизнес-план, который действительно будет отображать реальные действия, — сказала глава облсовета.

Напомним, ранее Федор Барна заявил, что через пять лет аэропорт «Николаев» будет обслуживать миллион пассажиров в год, если государство даст деньги.

Сообщалось, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт собирается потратить почти 5 миллионов гривен на разработку проекта расширения перрона аэровокзала и взлетно-посадочной полосы.

Также напомним, что Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.