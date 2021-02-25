Директор «Николаевского международного аэропорта» Федор Барна утверждает, что в случае финансирования коммунального предприятия со стороны государства, через 5 лет оно будет обслуживать по миллиону пассажиров в год.

Об этом он заявил в среду, 24 февраля, в ходе форума Украина 30, передают НикВести.

По словам Федора Барны, если в 2021 году из государственного бюджета будут выделены деньги на развитие аэропорта, то к 2023 году он будет обслуживать около 500 тысяч пассажиров в год.

— Я уверен, что в ближайшие 5 лет при модернизации аэродромного комплекса мы выйдем под миллион пассажиров (в год, - прим.). Я скажу вам, что к 2023 году, если государство в 2021 году даст нам деньги на развитие, то мы спокойно выйдем как минимум на 500 тысяч пассажиров, — заявил Федор Барна.

Он также отметил, что сейчас руководство аэропорта ведет работу по открытию новых направлений в Турцию и Европу.

— Мы сейчас рассматриваем варианты запуска новых популярных направлений. Это Турция, это польские города, это европа. Эпидемия коронавируса нас сдерживает, но она же не будет вечно. После эпидемии мы (аэропорт, - прим.) должны выйти инфраструктурно, — отметил он.

Напомним, коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт собирается потратить почти 5 миллионов гривен на разработку проекта расширения перрона аэровокзала и взлетно-посадочной полосы.

Также напомним, что Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

Также напомним, с 1 марта из Николаевского аэропорта можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.