Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что не обязан лично отчитываться перед депутатским корпусом, а также возмутился, что в этом году предприятие не получило финансирования из областного бюджета.

Об этом шла речь на заседании комиссии облсовета по вопросам инфраструктуры, передает корреспондент НикВести.

На рассмотрение комиссии вынесли вопрос об отчете на сессии директора КП «Николаевский международный аэропорт» о выполнении финплана, показателях эффективности и т.п. Федор Барна, в свою очередь, отметил, что предприятие регулярно сдает в облсовет отчеты.

— Согласно действующему законодательству, перед органом управления и перед областным советом мы сдаем вовремя годовые, полугодовые и квартальные отчеты, финпланы и финотчетность. Если вы их не изучаете или к вам их не доводят, это вопросы уже не ко мне. Это первое, — сказал директор КП.

Он добавил, что, согласно уставу, вообще не обязан отчитываться лично, но может это сделать после соответствующего решения сессии.

— Туда вкралась опечатка (в проект решения, — прим.), юристы ваши готовили неправильно, ввели в заблуждение вас, или случайно. Пункт устава 6.2 гласит, что отчитываться обязано предприятие перед органом управления имущества и собственником, о выполнении финансового плана, показателей эффективности, использовании имущества совместной собственности территориальных громад и прибыли. Никгде не сказано, что «в лице генерального директора», а еще и Барны Федора Петровича. Это раз, — отметил Федор Барна.

Также он возмутился, что предприятие в 2021 году не получило денег из областного бюджета, кроме средств, которые выделяются на софинансирование проекта, поданного в Государственный фонд регионального развития.

— Я еще раз говорю, ваша рекомендация носит немного неправильный характер. Убирайте формулировку «в лице генерального директора». Но я, как руководитель ответственный, как руководитель, который пришел на предприятие, где была куча проблем, ни одного сертификата, вывел его на тот уровень, где мы летаем безопасно, работаем, я готов лично. Я приеду. Когда будет решение сессии отчитываться, через сессию, когда вы примете решение, я тогда отчитаюсь, расскажу, доложу. По работе есть какие-то вопросы? По проблемам? Вы хотите спросить, какие у нас проблемы? Как депутатам, вам не интересно? Что мы судимся? Что надо подавать апелляцию? Что у нас есть много предписаний от ГСЧС, которые надо отработать? А финансирования на этот год нам никакого не дали. Областной совет как собственник никакого финансирования не дал, кроме софинансирования проекта ГФРР по системам посадки. Поэтому я хотел бы, чтобы депутатский корпус отнесся ответственно. Не для того мы с вами, я имею ввиду депутаты 7-го созыва, тратили государственные бюджетные, общественные деньги, чтобы возобновить работу предприятия, которое до этого без толковых руководителей кончили. Сегодня я хочу обратить внимание на КП «МАМ» (Міжнародний аеропорт Миколаїв, старое предприятие, — прим.), где есть долги по зарплате, где люди не могут получить пенсии. С этим разберитесь, а потом требуйте отчет депутата Барны, я имею ввиду генерального директора, — резюмировал директор КП.

Напомним, ранее Федор Барна заявил, что через пять лет аэропорт «Николаев» будет обслуживать миллион пассажиров в год, если государство даст деньги.

Сообщалось, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт собирается потратить почти 5 миллионов гривен на разработку проекта расширения перрона аэровокзала и взлетно-посадочной полосы.

Также напомним, что Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.