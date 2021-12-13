Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что местный активист Дмитрий Рябченко «ржет, как дурачок», он лично попросил его больше не приходить к нему на личные приемы граждан.

Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, после вопросов-ответов по итогам публичного отчета чиновника, передает корреспондент НикВести.

Также он заявил, что общественник «занимается вредительством».

Губернатору не понравилось, что Дмитрий Рябченко высказал мнение о беспредметности отчетов заместителей главы облгосадминистрации.

— Виталий Александрович, отчет каждого из ваших заместителей на 70% состоял из презентации программ «Большого Строительства», о том, что люди получают социальную защиту и так далее. Я извиняюсь, но это не их заслуга, так считаю. Также не услышал ни от одного, что «я улучшил», «я организовал», «я сделал», «я оптимизировал». Почему так? Рассказывать про программы и «Большое Строительство»… ну это все было бы и без ваших заместителей. Мы не услышали взнос каждого, — выступил Дмитрий Рябченко. — Я услышал о ваших впечатлениях, давайте дальше, — коротко перебил его Виталий Ким.

Далее активист рассказал, что в Коблево в ходе нынешнего сезона дожди регулярно заливали проспект Курортный.

— Неоднократные обращения к Маринову (Николай Маринов, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации — прим.) не привели ни к чему. Как будет решаться этот вопрос? Все люди говорят, что больше не приедут, — добавил Дмитрий Рябченко. — Дмитрий, вы занимаетесь вредительством, честное слово. Если мы говорим, что создана структура, полностью вертикальная, социальная, которая позволила обеспечить. Можете сравнить с предыдущим годом. Даже «Большая Стройка», как вы говорите и без нас бы сделалась, то в прошлом году около 600 миллионов «уехали назад» этих госсубвенций. Выплат в прошлом году было в полтора раза меньше. Это и есть работа команды, которая оптимизирует структуру. Второй, по проблеме Коблево и канализации, то вы абсолютно правы, мы не раз встречались в Коблево, мы пытаемся решать эту проблему, собираемся с бизнесом. Очень сложно физически это сделать, дорого. Мы над этим работаем… но озвучивание вслух о том, что «турист, я больше сюда не приеду», то это ваше субъективное оценочное суждение. Для какой цели? Хотите навредить Коблево? — прокомментировал Виталий Ким.

Еще одна размолвка между чиновником и активистом произошла уже после официального завершения мероприятия.

— Дим, Дима Рябченко, не приходи больше ко мне на прием, я тебя не приму. Я тебе так отвечаю, потому что ты ржешь, как дурачок, — сказал Виталий Ким.

Также сегодня Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».