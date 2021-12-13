Шведская морская администрация приостановила поисково-спасательную операцию после столкновения в Балтийском море двух грузовых судов.

Об этом пишет Экономическая правда.

— Шведская морская администрация решила прекратить работу на море на месте аварии, — сообщила представитель ведомства Агне Хернестиг.

Ни одного из пропавших без вести пока не нашли. Сообщается, что поиски продолжатся на борту полузатопленного судна, как только его оттянут поближе к берегу.

Напомним, военно-воздушные силы стран-членов НАТО после завершения модернизации и сертификации ввели в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде в Латвии.