Сегодня, 13 декабря, ушел из жизни бывший руководитель Николаевского горкома, а также экс-секретарь обкома КПСС Леонид Шараев.

Об этом сообщил его сын Александр Шараев на своей странице в Facebook.

Леонид Шараев родился в украинской семье 12 апреля 1935 года. Он окончил Николаевский кораблестроительный институт, в 1957 году вступил в КПСС. С 1958 года Леонид Шараев работал помощником мастера, мастером, затем — секретарем комитета комсомола на Черноморском судостроительном заводе.

С 1960 года уроженец Одесской области стал вторым, затем и первым секретарем областного комитета ЛКСМ Украины. С 1967 года Леонид Шараев занимал должность заведующего отделом Николаевского областного комитета, первого секретаря городского комитета КПСС, с 1973 года — инспектор ЦК КП Украины, с 1978-го работал вторым секретарем Ворошиловградского областного комитета КПСС.

С 16 октября 1980-го до 25 мая 1990-го Леонид Шараев трудился в качестве первого секретаря Николаевского областного комитета Компартии Украины. Также он являлся членом Центральной ревизионной комиссии КПСС (1981—1990). Николаевец избирался делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции и окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1990 году он стал первым заместителем руководителя Секретариата Верховного Совета Украинской ССР. До 2010 года работал заместителем председателя Николаевского землячества в Киеве.

Кроме того, Леонид Шараев избирался депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984—1989); был народным депутатом СССР от Вознесенского территориального избирательного округа №495.

«Первые троллейбусные линии, трамвай по улицам Космонавтов и Чкалова, новые корпуса кораблестроительного и педагогического университетов, медицинского училища, жилищные массивы на проспектах Мира и Ленина, улицах Космонавтов и 8-го Марта, в Лесках и на Намыве, отели «Николаев» и «Турист», семь новых школ, восемь медицинских учреждений, торговый комплекс «Южный Буг», новые предприятия — все это было построено в то время (руководства Леонида Шараева, — прим.). В мае 1982 года в Николаеве был открыт детский городок «Сказка», ставший первым подобным объектом в СССР. В 1987 году николаевская команда во главе с капитаном Борисом Немировым впервые в СССР осуществила кругосветное плавание на яхте «Икар», сконструированной и построенной студентами и сотрудниками НКИ. Наконец первые платаны в Николаеве появились тоже при нем. Л. Г. Шараев имел непосредственное отношение к строительству городского стадиона, обустройству набережной реки Ингул, реконструкции мемориала Героям-десантникам, сооружению величественного памятника «Корабелам и флотоводцам в ознаменование двухвекового труда николаевских судостроителей 1789 — 1989 гг.», который стал своеобразным символом Николаева», — писала о нем «Южная правда».

В 2015 году за многолетний труд, личный вклад в социально-экономическое развитие Николаевщины, активную общественную деятельность и по случаю 80-летия со дня рождения Леонида Шараева наградили знаком отличия Николаевского областного совета — «За заслуги перед Николаевщиной» I степени.

Редакция НикВести выражает соболезнования родным и близким Леонида Шараева.