Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть «давит» на Николаевский глиноземный завод, в частности, в вопросе рекультивации отходов производства.

Об этом он рассказал СМИ в понедельник, 13 декабря, передают НикВести.

Отметим, что проблема в том, что глиноземный завод подал пакет документов, чтобы получить выводы по оценке влияния на окружающую среду (ОВД, оцінки впливу на довкілля, — прим.), которые позволят построить резервуар для вывода воды, а это, в свою очередь, нужно для рекультивации шламовых полей.

— Да, они в стадии получения ОВД, рекультивацию проводят. Они производят больше, чем могут рекультивировать в час. Это такой процесс, живой. Да, мы разбираемся, общаемся с ними. Не буду комментировать то, к чему пришли. Мы в постоянном диалоге, в постоянном не скажу компромиссе, а в давлении, что «вы должны делать это и это». (Вы давите на НГЗ? — уточняющий вопрос). Конечно, — указал Виталий Ким.

До этого Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины остановило рассмотрение документов Николаевского глиноземного завода, поданных для получения разрешения на строительство резервуара для вывода воды, в связи с судебным процессом, инициированным общественной организацией «Стоп-шлам».

Ранее директор по производству НГЗ Владимир Красноярский рассказал, что предприятие строит новый резервуар для вывода воды, в то время как его пытаются представить как новое «шламполе».

В мае Заводский районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку.

Глава парламенткой фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что Николаевский глиноземный завод шантажирует группа экологических активистов.