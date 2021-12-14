Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла правительственный законопроект № 5630. Он позволяет иностранцам и апатридам, участвовавшим в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Соответствующее решение поддержали 285 нардепов, пишет TheБабель.

Документ предлагает упростить порядок получения гражданства для россиян, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, для лиц, которые проходили или проходят службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также для тех, кто воевал на Донбассе против российских боевиков.

Кроме того, положения документа предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства лицами, которые получили украинское гражданство до вступления в силу этого законопроекта (если его примут во втором чтении).

В пояснительной записке указано, что цель проекта закона — реализация указа президента Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что двойное гражданство в Украине должно быть, поскольку это — признак цивилизованной страны.