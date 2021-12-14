Верховная рада Украины одобрила допуск иностранных военных для участия в многонациональных учениях в 2022 году. Законопроект №6359 поддержали 318 нардепов.
Об этом сообщат РБК-Украина.
Данный закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса Украины.
Допуск иностранных военных также повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил, а также даст возможность увеличить финансовые поступления в за счет продажи товаров (работ, услуг) для подразделений других стран.
Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Верховная рада Украины одобрила допуск иностранных военных для участия в многонациональных учениях в 2022 году. Законопроект №6359 поддержали 318 нардепов.
Об этом сообщат РБК-Украина.
Данный закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса Украины.
Допуск иностранных военных также повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил, а также даст возможность увеличить финансовые поступления в за счет продажи товаров (работ, услуг) для подразделений других стран.
Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.