Верховная рада Украины одобрила допуск иностранных военных для участия в многонациональных учениях в 2022 году. Законопроект №6359 поддержали 318 нардепов.

Об этом сообщат РБК-Украина.

Данный закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса Украины.

Допуск иностранных военных также повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил, а также даст возможность увеличить финансовые поступления в за счет продажи товаров (работ, услуг) для подразделений других стран.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.