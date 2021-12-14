Украина ведет переговоры с Германией по разблокированию закупки Киевом вооруженных систем для противостояния российской агрессии через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

Глава МИД напомнил, что ранее Украина получила доступ к системе оборонных закупок НАТО, что означает, что Министерство обороны может напрямую покупать у союзников оружие или военное оборудование.

— У нас действительно есть определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса по поводу того, как вся система будет функционировать, но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне как дипломаты, — сказал Дмитрий Кулеба.

По его мнению, это не является нерешаемой задачей.

— Мы вполне можем ее решить в переговорах и вчера мы с Анналеной Бербок обсуждали этот вопрос и сошлись во мнении, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решения для любых ситуаций, — заметил Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии также добавил, что у его немецкого коллеги Анналены Бербок есть четкое понимание угрозы со стороны России и риски «Северного потока-2». По словам Дмитрия Кулебы, Бербок также отметила, что применение не только буквы, но и духа третьего энергетического пакета ЕС к «Северному потоку-2» является абсолютным безоговорочным требованием к этому политическому газопроводу.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.