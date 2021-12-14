Управление здравоохранения Николаевского горсовета в следующем году планирует закупить цифровой маммограф для проведения рентгеновского исследования молочных желез. На сегодняшний день ни в одной городской больнице нет такого аппарата.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» рассказала начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай.

Она отметила, что после покупки аппарат разместят в городской больнице №4, а обследования «поставят на поток».

— Мы хотим закупить маммограф в городскую больницу №4, поскольку одна из основных причин онкозаболеваний у женщин — это все-таки рак молочной железы. Это будет скринг, достаточно серьезный, поставленный на поток. К сожалению, в Николаеве сегодня цифрового маммографа нет, а количество жителей и количество выявленных онкозаболеваний — слишком высокое, — рассказала Ирина Шамрай.

Цифровой маммограф – это более современная версия привычных аналоговых машин для маммографии (рентгеновский скрининг молочных желез, который выполняется с низкой дозой облучения, — прим.). Цифровая маммография фиксирует рентгеновские лучи на цифровом детекторе. Затем рентгеновские лучи преобразуются в электронные сигналы, которые передаются на компьютер. В результате врач видит полученные изображения на специализированном мониторе с высоким разрешением.

Напомним, 11 октября этого года в горбольнице Николаева № 1 в круглосуточном режиме начал работать ангиограф, приобретенный в декабре 2019 года.

Как известно, новый аппарат для сердечно-сосудистой диагностики (ангиограф) стоимостью около 23 миллионов гривен был приобретен в декабре 2019 года . Из городского бюджета Николаева на покупку было выделено 17,8 миллиона гривен, еще 5,7 миллионов были получены из государственного бюджета. В феврале 2020 года сообщалось, что новый ангиограф планируют начать использовать с 1 июля 2020 года, но этого не произошло.

В апреле прошлого года стало известно о том, что помещение для ангиографа, который Ирина Шамрай собиралась запустить до июля, нуждается в ремонте. Тогда были проведены торги на проведение ремонтных работ на сумму 4,8 миллионов гривен, работы выполняла компания «Інж-Строй».

В марте сообщалось, что ангиографическая система находится на завершающей стадии введения в эксплуатацию. В ответе заместителя Николаевского городского головы Анатолия Петрова на информационный запрос НикВести отмечалось, что с 1 апреля 2021 года планируется заключить контракт 1-й горбольницы Николаева с Национальной службой здоровья Украины на предоставление медицинской помощи с использованием данного медицинского оборудования. Таким образом аппарат должен был быть введен в эксплуатацию еще в апреле. После скорое начало его работы анонсировала Ирина Шамрай — уже в июле.