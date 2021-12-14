Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики удерживают украинских пленных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настолько «ужасном состоянии», что Россия не может показывать их представителям Красного Креста.

Об этом он рассказал в интервью изданию La Repubblica, которое цитирует пресс-служба Офиса президента.

— Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций, — указал Владимир Зеленский.

Однако он подчеркнул, что договоренности, которые были достигнуты в Норманском формате в Париже в конце 2019 года относительно пленных, все еще не выполняются.

— Этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту, — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.