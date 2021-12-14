Министр обороны Швеции Петер Гульквист поставил свою подпись под военным договором с Украиной, которую представлял глава тамошнего оборонного ведомства Алексей Резников.

Об этом информирует LB.ua.

Визит министра обороны Алексея Резникова за Балтийское море официально начался в понедельник, 13 декабря.

— В дополнение к продуктивному диалогу, подписано новое соглашение с министром Петером Гульквистом. Я благодарен за всеобъемлющую поддержку и укрепление двусторонних отношений, — написал о первых итогах глава Минобороны.